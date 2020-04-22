Статус депутата Держдуми Росії не заважає судити Поклонську в Україні - прокурор АР Статус депутата Держдуми Росії Наталії Поклонської не завадить судити її в Україні .

Про це заявив прокурор АР Крим Ігор Поночовний в ефірі Радіо НВ, передає УНН.

“Для військових злочинців не має значення, який статус ти маєш в країні-окупантів. На момент вчинені злочину вона була представником окупаційної влади. Для нас вона не була прокурором Криму й не є депутатомРосійської Федерації, тому що прокурором Криму вона була призначена незаконно, „прокуратура республіки Крим“ була створена незаконно”, — розповів Поночовний.

Також прокуратура Автономної Республіки Крим нагадує, що вказана особа підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, прокуратура АРК використає скандальне інтерв’ю Поклонської у кримінальному провадженні проти неї.

Як повідомлялося, на це інтерв’ю також відреагував постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. Він зазначив, що “особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан”.

Реакції самої Поклонської на критику даного інтерв’ю поки не було.

Зазначається, що напередодні Поклонська дала інтерв’ю українському журналісту, в якому зокрема розповіла, що досі пам’ятає українську мову, заявила, що Янукович “незаконно повалений президент”, а “зрадниками” вона вважає людей, які “захопили сьогодні Україну і намагаються її знищити”.