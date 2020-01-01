Открытый конкурс ФГУП "Росморпорт" на строительство ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 для морских портов Северо-Западного (Балтийского) бассейна признан несостоявшимся.

После продления срока приема заявок на участие в процедуре не была подана ни одна заявка, следует из протокола, опубликованного в ЕИС в сфере закупок 13 мая, пишет sudostroenie.info.

Конкурс с начальной максимальной ценой 7 309 329 900 рублей был объявлен 1 апреля 2020 года. Первоначально заявки на участие в процедуре принимались до 28 апреля. Затем срок был продлен до 12 мая 2020 года.

В августе 2019 года Росморпорт проводил конкурс на постройку аналогичного судна для Дальневосточного бассейна за 7,54 млрд рублей. Контракт по итогам процедуры был заключен с Ленинградским судостроительным заводом "Пелла", подавшим единственную заявку. Ледокол будет строиться по проекту 21900М2. Передача судна заказчику запланирована на 2024 год.