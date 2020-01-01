В России не нашлось желающих построить ледокол для Росморпорта за 7,3 млрд рублей
|20:15 14.05.2020
|Россия
Открытый конкурс ФГУП "Росморпорт" на строительство ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 для морских портов Северо-Западного (Балтийского) бассейна признан несостоявшимся.
После продления срока приема заявок на участие в процедуре не была подана ни одна заявка, следует из протокола, опубликованного в ЕИС в сфере закупок 13 мая, пишет sudostroenie.info.
Конкурс с начальной максимальной ценой 7 309 329 900 рублей был объявлен 1 апреля 2020 года. Первоначально заявки на участие в процедуре принимались до 28 апреля. Затем срок был продлен до 12 мая 2020 года.
В августе 2019 года Росморпорт проводил конкурс на постройку аналогичного судна для Дальневосточного бассейна за 7,54 млрд рублей. Контракт по итогам процедуры был заключен с Ленинградским судостроительным заводом "Пелла", подавшим единственную заявку. Ледокол будет строиться по проекту 21900М2. Передача судна заказчику запланирована на 2024 год.
Ще на цю тему:
Ростовская область создала единый центр судостроения и судоремонта
Кингисеппский завод наладил "импортозамещение" втулок для немецких судовых двигателей
Вышедший из строя гребной электродвигатель российского ледокола "Арктики" не подлежит восстановлению
Вышедший из строя во время испытаний двигатель ледокола "Арктика" отремонтировать нельзя
Предприятие «Росэлектроники» вошло в состав консорциума по кораблестроению и морской технике
РФ обновляет флот для экспорта нефти через Азовское море
В Новороссийске завершены доковые работы по ремонту судна "Инженер Шкловский" / Фото
Срок сдачи российского ледокола опять сдвинули "вправо"