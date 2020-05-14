Подразделение реактивной артиллерии из состава Командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ провели на одном из полигонов Одесской области тактическое учение.

Об этом сообщает пресс-служба Командования ВМС ВСУ, пишет flot2017.

По легенде учения, артиллеристы реактивного дивизиона огнем поддерживали бригаду морской пехоты в условиях оборонительного боя за морское побережье.

В ходе полевого учения военнослужащие перевели реактивную артиллерийскую батарею в высшую степень боевой готовности, отработали подготовку позиций, налаживание полевой связи, обустройство пунктов управления огнем и пр.

Такого рода учения проводятся в ВМСУ на регулярной основе.

Фото: пресс-служба Командования ВМС ВСУ