Артиллеристы реактивного дивизиона ВМСУ провели учения в Одесской области / Фото
|18:15 14.05.2020
|Одесская обл.
Подразделение реактивной артиллерии из состава Командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ провели на одном из полигонов Одесской области тактическое учение.
Об этом сообщает пресс-служба Командования ВМС ВСУ, пишет flot2017.
По легенде учения, артиллеристы реактивного дивизиона огнем поддерживали бригаду морской пехоты в условиях оборонительного боя за морское побережье.
В ходе полевого учения военнослужащие перевели реактивную артиллерийскую батарею в высшую степень боевой готовности, отработали подготовку позиций, налаживание полевой связи, обустройство пунктов управления огнем и пр.
Такого рода учения проводятся в ВМСУ на регулярной основе.
Фото: пресс-служба Командования ВМС ВСУ
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