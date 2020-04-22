Гражданин Великобритании сотрудничает с «Севастопольским госуниверситетом».
|17:15 14.05.2020
|Севастополь
Британский разработчик и специалист по аэродинамике из Университета Уорик Петр Денисенко возглавит техническую лабораторию в Севастопольском госуниверситете.
По информации пресс-службы «СевГУ», он будет курировать разработку систем управления беспилотного аэротакси, пишет flot2017.
Ожидается, что специалист приедет в оккупированный Севастополь после отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Севастопольские ученые будут работать над двигателями, внешним обвесом и системой управления аэротакси. Его разработкой занимается «СевГУ» совместно с Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» имени Устинова.
«Сначала мы сделаем малый грузовой беспилотник грузоподъемностью 30-20 кг, потом большой грузовой беспилотник – на 80-120 кг. А потом замахнемся на нечто большое. Будем использовать и наши компетенции, и компетенции наших коллег», — рассказал директор Института национальной технологической инициативы «СевГУ» Сергей Дудников.
Беспилотник-аэротакси, как планируют ученые, сможет перевозить пассажиров общим весом до 500 кг на расстояние до 500 км с крейсерской скоростью 500 км/ч. Взлет – вертикальный, но аппарат выпустит крылья для развития необходимой скорости.
Аэротакси планируют использовать в российских городах-миллионниках, в самых больших по площади областях России, в северных регионах и на Дальнем Востоке.
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