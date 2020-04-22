Гражданин Великобритании сотрудничает с «Севастопольским госуниверситетом».

17:15 14.05.2020   Севастополь

Британский разработчик и специалист по аэродинамике из Университета Уорик Петр Денисенко возглавит техническую лабораторию в Севастопольском госуниверситете. 

По информации пресс-службы «СевГУ», он будет курировать разработку систем управления беспилотного аэротакси, пишет flot2017.

Ожидается, что специалист приедет в оккупированный Севастополь после отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Севастопольские ученые будут работать над двигателями, внешним обвесом и системой управления аэротакси. Его разработкой занимается «СевГУ» совместно с Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» имени Устинова.

«Сначала мы сделаем малый грузовой беспилотник грузоподъемностью 30-20 кг, потом большой грузовой беспилотник – на 80-120 кг. А потом замахнемся на нечто большое. Будем использовать и наши компетенции, и компетенции наших коллег», — рассказал директор Института национальной технологической инициативы «СевГУ» Сергей Дудников.

Беспилотник-аэротакси, как планируют ученые, сможет перевозить пассажиров общим весом до 500 кг на расстояние до 500 км с крейсерской скоростью 500 км/ч. Взлет – вертикальный, но аппарат выпустит крылья для развития необходимой скорости.

Аэротакси планируют использовать в российских городах-миллионниках, в самых больших по площади областях России, в северных регионах и на Дальнем Востоке.



Ще на цю тему:

20:30 14.05.2020
Статус депутата Держдуми Росії не заважає судити Поклонську в Україні - прокурор АР Крим
16:30 14.05.2020
Легализация оккупированного Крыма: РФ проводит новую спецоперацию / Фото
20:30 13.05.2020
На сайт Уповноваженого ВРУ з прав людини здійснюють сторонні атаки через публікації про кримських політв'язнів
19:30 13.05.2020
Україна продовжила припинення роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом
16:01 13.05.2020
ATR призывает украинские телеканалы 18 мая запустить метроном в память жертв депортации крымскотатарского народа
09:15 13.05.2020
Прокуратура АРК використовує інтерв'ю Гордона в кримінальному провадженні проти Поклонської
18:00 12.05.2020
Захоплення штабу ВМС у Криму: підозру повідомили ще двом учасникам НЗФ "Рубіж"
15:15 08.05.2020
У комітеті ВР створять робочу групу щодо адмінустрою Криму
11:45 08.05.2020
Як діють кримські санкції (4). Зрив термінів виробництва ракетних корветів проекту «Каракурт» на суднобудівному заводі «Море» у Феодосії
20:30 07.05.2020
Российские полицейские утверждают, что задержали «члена экстремистской организации» в Крыму
17:30 07.05.2020
"Суд" оставил Олега Приходько под стражей до 15 сентября
17:15 07.05.2020
Росія не забезпечує політв'язнів засобами індивідуального захисту — Денісова
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
Всі новини країни
Армения Армения
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
20:00 14.05.2020
Греція відкриє пляжні клуби, але з обмеженнями
13:40 14.05.2020
Одну из самых больших в восточном Средиземноморье пристань для яхт сдали в концессию / Фото
09:45 13.05.2020
Церкви Греції знову відкриються для вірян з 17 травня
09:45 12.05.2020
Туристичний сезон у Греції готуються відкрити 1 липня
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:30 14.05.2020
Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году
18:21 13.05.2020
Відкликаного з України грузинського посла відправили на двотижневий карантин
17:00 12.05.2020
МВФ опубликовал скорректированные показатели по бюджету Грузии на 2020 год
17:00 08.05.2020
Грузія викликає посла в Україні для консультацій через призначення Саакашвілі
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:15 13.05.2020
Молдова планує відкрити готелі і ресторани з літа
10:40 08.05.2020
Конституционный суд Молдовы признал незаконным соглашение о займе у России
08:40 08.05.2020
Пророссийский политик готовит в Молдове акцию протеста в виде “церковной службы”
12:20 06.05.2020
ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 14.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 13, 14 мая
20:45 14.05.2020
На Россию надвигается цунами банкротств: Каждый третий бизнес оказался неплатежеспособен
20:15 14.05.2020
В России не нашлось желающих построить ледокол для Росморпорта за 7,3 млрд рублей
19:30 14.05.2020
США поновлюють проведення найбільших військових навчань у Європ
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
Всі новини країни
Турция Турция
16:15 14.05.2020
В Турции состоялся спуск на воду многоцелевого судна для российского заказчика / Фото
09:20 14.05.2020
Туреччина "влила" в економіку вже $34 мільярда
15:41 13.05.2020
Іранський корабель Konarak затонув через невдалу мінну кладку, а не від удару ракети, – джерело
15:00 12.05.2020
Туреччина знову введе комендантську годину для боротьби з коронавірусом
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 14.05.2020
Статус депутата Держдуми Росії не заважає судити Поклонську в Україні - прокурор АР Крим
19:45 14.05.2020
Курсанты Военной академии Одессы отработали выход разведгруппы морским путем / Видео
19:15 14.05.2020
У Раді Європи знову заявляють про порушення свободи слова в окупованому Криму
19:00 14.05.2020
Морпорт Черноморск в первом квартале получил чистую прибыль 2,5 млн грн
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд