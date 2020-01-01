В Турции состоялся спуск на воду многоцелевого судна для российского заказчика / Фото
|16:15 14.05.2020
|Турция
12 мая 2020 года в Турции состоялся спуск на воду первого судна проекта U-Type "Камилла", строящегося по заказу группы компаний "Морская Техника".
Как отмечается в сообщении заказчика, сдача судна запланирована на вторую половину июля 2020 года, пишет sudostroenie.info.
Своё наименование судно получило в честь дочери генерального директора ГК "Морская Техника". На данный момент компания планирует построить два судна U-Type, после проведения испытаний проект будет предложен другим заказчикам.
Судно U-Type класса "Волго-Дон-Макс" предназначено для морских и река-море перевозок навалочных, проектных и генеральных грузов. Судно спроектировано по техническому заданию судоходного подразделения "МТ-Групп" турецким бюро Denge Technology и построено компанией EPIC Denizcilik.
Многоцелевое судно U-Type – справка:
Длина – 141 м
Ширина – 16,96 м
Дедвейт в море – 9 200 т при осадке 5,3 м
Дедвейт в реке – 5 200 т при осадке 3,6 м
Объем трюмов – 12044 куб. м
Контейнеровместимость – 530 TEU или 249 FEU
Мощность ГД – 2х1030 кВт
Скорость – 10,5 уз
Экипаж – 12 чел.
Фото: Морская Техника
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