Военный апелляционный суд Власих и Московской области 14 мая оставил в силе приговор крымскому блогеру, гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Эдем Семедляев.

На заседании суда сам Мемедеминов призвал своих коллег продолжать освещать преследования в Крыму.

«Уважаемое журналистское сообщество, профессиональные журналисты, блогеры, гражданские журналисты. Я хочу выразить вам огромную благодарность за все то, что мы делали на протяжении всего времени пока длилось так называемое уголовное дело в отношении меня, а по факту преследование. У меня нет информации, но я уверен, что вы продолжаете работу в этом направлении и рассказываете о том, что происходит в Крыму, что происходит с независимыми журналистами после того как туда пришел российский закон. Все, что вы делаете, это очень правильно. Поэтому еще раз повторюсь, огромное спасибо вам за это. Прошу вас и дальше уделять внимание преследованиям по религиозному, национальному и профессиональному признакам на территории Крыма. Надеюсь скоро встретиться с вами непосредственно, а не через решетку», – сказал Нариман Мемедеминов.

Перед тем, как суд удалился в совещательную комнату блогер также сказал, что не питает иллюзий относительно решения: «Никаких иллюзий по поводу решения суда я не питаю. Я неоднократно заявлял, что любое решение находится не в руках людей, а в руках Господа. Вместе с тем, я рассчитываю на какую-то справедливость со стороны этих людей (судей – КР) и как результат адекватное решение».

В октябре 2019 года суд приговорил Мемедеминова к двум с половиной годам заключения в колонии-поселении.

Ряд украинских правозащитных и медийных организаций призвали международные организации и правительства стран Евросоюза, США, Канады, Японии потребовать от России освобождения Мемедеминова.