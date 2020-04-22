В оккупированном Крыму возобновили производство по "делу" Эдема Бекирова. Суд - 19 мая
|14:15 14.05.2020
|Крым
Центральный районный "суд" Симферополя возобновил производство по сфабрикованному "делу" 59-летнего жителя Украины Эдема Бекирова.
"Дело" приостановленное осенью 2019 года из-за тяжелой болезниБекирова, пишет Крыминформ.
Производство по делу возобновлено 6 мая 2020 года. Судебное заседание – 19 мая.
Бекирову вменяют часть 2 статьи 222 и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов и взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
По информации российского издания, адвокаты Бекирова будут ходатайствовать перед судом о повторной приостановке производства по делу до выздоровления их клиента.
57-летний Эдем Бекиров был задержан сотрудниками ФСБ 12 декабря 2018 года в пункте пропуска «Джанкой» на границе с Украиной. Его незаконно обвинили в том, что весной 2018 года организовал в Крыму тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами: сотрудники ФСБ обнаружили 12 килограммов тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.
Оккупанты предъявили Бекирову обвинение по статьям о незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ. Кроме этого, было установлена причастность Бекирова к деятельности запрещенного вооруженного формирования – националистического батальона имени Номана Челебиджихана, организованного на территории Украины беглым вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым.
Центральный районный суд Симферополя в августе 2019 года освободил Бекирова из СИЗО по состоянию здоровья. Он перенес операцию на сердце, страдает сахарным диабетом, у него ампутирована часть ноги и ряд других хронических заболеваний.
Бекиров в 2019 году стал участником обмена заключенными в формате «35 на 35» между РФ и Украиной.
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