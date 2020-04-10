Курсанты факультета подготовки специалистов военной разведки и специального назначения Военной академии Одессы отработали выход разведгруппы на задание по морю.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, пишет Думская.

Будущие офицеры-разведчики в гидрокостюмах и ластах преодолели вплавь одну морскую милю (1852 м), после чего провели разведку береговой линии и поиск подводных мин.

Далее подразделение осуществило «отрыв от места выхода на берег», то есть быстро переместилось в другую точку, где переоделось в полевую форму и отбыло к назначенному объекту разведки.