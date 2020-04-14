США поновлюють проведення найбільших військових навчань у Європ

19:30 14.05.2020   Россия

Сполучені Штати відновлять проведення навчань із найбільшого перекидання сил і засобів з американського континенту до Європи - Defender-Europe 20.

Про це Укрінформу повідомили у командуванні Збройних сил США у Європі.

«Після ретельної оцінки планування між Сухопутними військами США і Міністерством оборони Польщі навчання, які планувалися на травень, відбудуться 5-19 червня на польському полігоні», - йдеться у повідомленні.

Метою навчань є підтримка і розбудова стратегічної готовності і стримування, що визначено у національній оборонній стратегії США та цілей НАТО.

Планується, що до навчання буде залучено близько 10 тис. американських і польських військовослужбовців на рівні дивізії.і

Активна фаза навчань Defender-Europe 20 мала пройти у квітні-травні на території 10 країн у Європі. За задумом навчань, планувалося найбільше за попередні 25 років перекидання американських військ з території США до Європи.

Метою навчань визначена демонстрація й удосконалення військових спроможностей Сполучених Штатів щодо перекидання військ до Європи та спільне із союзниками по НАТО і партнерами реагування на кризові ситуації.

Американські війська із середини лютого вже почали прибувати до аеропортів і морських портів Бельгії та Німеччини.

Станом на початок березня було проведено 15 перекидань американських військ до Європи із запланованих 27-ми. Загалом передислоковано 3,5 тис. особового складу із 17 тис., які планувалися для участі у навчаннях. Загалом у навчаннях мали взяти участь до 20 тис. особового складу.

Водночас, як заявили у USAREUR, із середини березня передислокацію з території Сполучених Штатів особового складу, цивільного персоналу, озброєння, військової техніки та обладнання припинено.

Як наголошується, це викликано занепокоєннями та вжитими заходами безпеки щодо здоров'я військовослужбовців, цивільного персоналу та членів їхніх сімей через пандемію коронавірусу, а також необхідністю підтримки бойової готовності військ.

Зважаючи на ситуацію, що склалася, скасовано також проведення пов’язаних із Defence Europe 20 навчань, зокрема Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike та Swift Response.



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