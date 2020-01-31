Госпредприятие «Морской торговый порт (МТП) «Черноморск» по итогам первого квартала 2020 года получило чистую прибыль 2,508 млн грн против чистого убытка 18,845 млн грн годом ранее.

Об этом свидетельствуют финансовая отчетность госпредприятия, пишут Порты Украины.

Согласно документу, чистый доход от реализации продукции составил 239,83 млн грн против 266,486 млн грн годом ранее. Себестоимость реализованной продукции составила 230,961 млн грн против 254,459 млн грн. Валовая прибыль составила 8,869 млн грн против 12,027 млн грн.

Другие операционные доходы составили 44,153 млн грн против 21,956 млн грн годом ранее.

Прибыль от операционной деятельности составила 1,982 млн грн против убытка 20,519 млн грн годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 2,508 млн грн против убытка 18,845 млн грн.

ГП «МТП «Черноморск» по итогам 2019 года получило чистый убыток 177,004 млн грн против чистой прибыли 9,994 млн грн годом ранее.

ГП «МТП «Черноморск» оперирует причалами №№1, 2, 7, 8 (выведен из эксплуатации), 9 (секции I-III выведены из эксплуатации), 10, 21, 22, 26, 27, 28 морского порта «Черноморск». Госстивидор в 2019 году сократил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 1,3% — до 6,759 млн тонн.