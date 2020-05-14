Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения

18:30 14.05.2020   Болгария

Болгария ввела чрезвычайное положение в сфере здравоохранении - вместо общего чрезвычайного положения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Болгарии в среду, 13 мая, ввело чрезвычайное положение в сфере здравоохранения до 14 июня. Эта мера заменит чрезвычайное положение в стране, введенное с середины марта в связи с эпидемией коронавируса. Действие чрезвычайного положения закончилось вчера, 13 мая.

"Мы должны были объявить чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, чтобы можно было продолжить обеспечивать меры для сдерживания эпидемии коронавируса", - отметил министр здравоохранения Кирилл Ананьев.

Болгария начала ослаблять карантин. Уже разрешены междугороднее сообщение и прогулки в парках. При этом людей просят придерживаться социальной дистанции. В общественном транспорте и магазинах введен масочный режим. Позволили восстановить работу барам и ресторанам, у которых есть летние площадки, а также небольшим гостиницам.

Школы и торговые центры пока остаются закрытыми. Всех людей просят по возможности и дальше работать дистанционно.

Границы страны пока закрыты для всех граждан за пределами ЕС, и для стран-членов ЕС, серьезно пострадавших от коронавируса.

В то же время Болгария планирует переговоры со своими соседями - Грецией, Сербией и Румынией - по взаимному ослаблению ограничений на путешествия, отметил министр здравоохранения.

По состоянию на среду в Болгарии с семимиллионным населением было зарегистрировано 2069 подтвержденных заражений коронавирусом, 96 больных умерли.



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