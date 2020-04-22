Инфекционное отделение "ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА Россиив Крыму" перейдёт в ведение министерства здравоохранения оккупированного Крыма в качестве госпиталя для больных коронавирусом.

Об этом сообщила т.н. "вице-премьер – министр труда и соцзащиты" оккупационного правительства Елена Романовская, пишет Крыминформ.

«Ялтинская больница одна из первых оказывала помощь больным, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция, – рассказала она. – Министр здравоохранения (оккупированного Крыма) получил сегодня (14 мая - BSNews) соглашение с ФМБА, что 70 коек ялтинской больницы передаётся в ведение минздрава Крыма для развертывания инфекционных коек для ковидных больных. Это даёт нам возможность заключить соглашение с ялтинской больницей и ялтинским врачам, в том числе будут перечислены наши региональные доплаты».

Как уточнила Романовская, в указанном отделении по состоянию на 14 мая помощь больным оказывали 42 медицинских работника, из которых 7 врачей, 18 – средний медицинский персонал и 17 человек – младший медицинский персонал.

На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 245 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 84 пациента, 4 человека скончались.