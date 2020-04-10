Десантно-штурмові війська тренувалися збивати ворожу авіацію / Фото
|17:00 14.05.2020
|Украина
Підрозділи протиповітряної оборони Десантно-штурмових військЗбройних сил України виконали бойові стрільби під час тактичного навчання.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Були відпрацьовано управління зенітного ракетно-артилерійського дивізіону, водіння техніки в умовах складної місцевості, завдання щодо прикриття підрозділів бригади в ході, а також відбиття ударів повітряного противника.
Зазначається, що завершальним етапом підготовки зенітників стали залікові бойові стрільби із зенітних-ракетних комплексів «Стріла-10», переносних зенітно-ракетних комплексі «Ігла» та зенітних установок ЗУ-23-2.
"Підрозділ виконав бойову стрільбу на оцінку «відмінно». Всі цілі були знищені, розрахунки діяли чітко та злагоджено", — зазначив командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.
Фото: Командування ДШВ
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