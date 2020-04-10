Підрозділи протиповітряної оборони Десантно-штурмових військЗбройних сил України виконали бойові стрільби під час тактичного навчання.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Були відпрацьовано управління зенітного ракетно-артилерійського дивізіону, водіння техніки в умовах складної місцевості, завдання щодо прикриття підрозділів бригади в ході, а також відбиття ударів повітряного противника.​



Зазначається, що завершальним етапом підготовки зенітників стали залікові бойові стрільби із зенітних-ракетних комплексів «Стріла-10», переносних зенітно-ракетних комплексі «Ігла» та зенітних установок ЗУ-23-2.​

"Підрозділ виконав бойову стрільбу на оцінку «відмінно». Всі цілі були знищені, розрахунки діяли чітко та злагоджено", — зазначив командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

Фото: Командування ДШВ