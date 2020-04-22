В оккупированном Крыму не будут проводить массовое тестирование на коронавирус среди тех, кто въезжает на полуостров.

Как пишет ForPost об этом сообщает «МК» со ссылкой на Роспотребнадзор оккупированного Крыма.

Невзирая на то, что большинство случаев коронавируса были «привезены» на полуостров из других регионов РФ, а также побывавшими заграницей крымчанами, в Роспотребнадзоре считают, что массовое тестирование на коронавирус в день приезда нецелесообразно, поскольку заболевших легче выявить на 10 день после прибытия или контакта с инфицированным COVID-19.

В оккупированном Крыму, по состоянию на 13 мая зарегистрировано 239 случаев заражения COVID-19, в том числе четыре человека умерли. В регионе режим полной самоизоляции продлили до начала лета. При этом с 12 мая вводится требование об обязательном ношении масок в общественных местах, а за его нарушение предусмотрен штраф.

Ранее сообщалось, что с 1 мая, все приезжие в Крым, не имеющие местной прописки, не имеющие в собственности апартаментов и квартиры на территории оккупированного полуострова, где могли бы находиться, помещаются в обсерватор на две недели. Такие меры введены, чтобы снизить туристический поток. Тем временем жители Крыма просят перекрыть доступ к пляжам.