Рада поддержала продление санкций против российских соцсетей
|10:50 14.05.2020
|Украина
Верховная Рада приняла постановление "Об одобрении предложений относительно продления срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Соответствующий документ № 3319 поддержали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.
"Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины продолжается. Это привело к гибели тысяч украинских воинов и гражданских лиц, к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части ее суверенной территории, многочисленным человеческим жертвам, угрозе ее национальным интересам, безопасности и суверенитету. Соответственно, остаются правовые основания, предусмотренные статьей 3 Закона Украины “О санкциях”, для продолжения применения санкций до прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – говорится в пояснительной записке.
Этим постановлением предлагается одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно продления срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в соответствии с решением СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое было введено в действие указом Президента Украины от 15 мая 2017 года (№133/2017).
Этим решением, в частности, было запрещено Интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети Интернет на территории Украины к ресурсам сервисов Mail.ru и социально-ориентированным ресурсам "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Ранее, 10 апреля, Служба безопасности Украины внесла предложения СНБО относительно продления запрета российских соцсетей еще на три года.
По словам главы СБУ Ивана Баканова, он инициировал дальнейший запрет не только сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и сервисов "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С и "Парус".
В мае 2017 года тогдашний Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкций на три года относительно российской интернет-компании "Яндекс", а также Mail.Ru Group, соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Указ был мотивирован тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях эти интернет-ресурсы.
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