В оккупированном Крыму за сутки выявлены 6 новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией.

Часть заболевших COVID-19 в Крыму - контактные лица по старым очагам, а двое приехали из других субъектов России, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по оккупированным Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

"Алушта – контактный случай, заболел медработник, она находилась в обсерваторе в Евпатории. COVID подтвержден, она госпитализирована. Второй случай также зарегистрирован в Алуште, это ребенок, 14 лет. Семейный очаг, находились в обсервации", - отчитался Крутиков.

Еще два случая выявлены в Ялте - коронавирусом заразились две женщины. Одна из них ранее контактировала с заболевшим, а другая обратилась с признаками ОРВИ.

"Очаг в Симферополе – это житель Крыма, который приехал из Ростова-на-Дону поездом. Обратился за медпомощью с признаками болезни, был обследован и помещен в госпиталь. Установлен круг контактных лиц, 4 человека из семьи и 5 человек по вагону", - уточнил замруководителя. Последний случай выявлен в Феодосии: заболевший прибыл из Москвы. Мужчина обратился за помощью в Республиканскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко в Симферополе с признаками болезни.

"Хочу отметить, что сотрудники больницы сработали четко по схеме, на данный момент минимальное количество от работы отстранено, три человека. Больной госпитализирован", - сказал он.

Крутиков также добавил, что за истекшие сутки на полуострове было проведено 582 исследования на COVID-19.

Напомним, в оккупированном Крыму решили не проводить массовое тестирование на коронавирус среди тех, кто въезжает на полуостров.

Всего с начала пандемии в оккупированном Крыму подтвердилось 245 случаев заражения коронавирусом. 24 из них завезены из-за границы, 21 – из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 177 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. Выздоровели 84 человека. Четыре человека с выявленным COVID-19 умерли.