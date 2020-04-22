Легализация оккупированного Крыма: РФ проводит новую спецоперацию / Фото
|16:30 14.05.2020
|Крым
Министерство обороны РФ, очевидно, выиграло тендер на оказание «гуманитарной помощи» странам по всему миру, страдающим от пандемии коронавируса.
При этом, «гуманитарные акции» ведомства Шойгу проходят в то время, когда в регионах России отсутствует даже самое элементарное для борьбы с эпидемией, пишет группа Информационное сопротивление со ссілкой на Флот-2017.
На этот раз «гуманитарная акция» будет проведена для Сирии, и помощь будет оказана детям, пострадавших от боевых действий, которые Россия и провоцирует в этой стране, в т.ч. – осуществляя сознательные бомбардировки школ и больниц.
Помимо средств индивидуальной защиты российское военное ведомство планирует раздать продовольственные пайки и одежду, имущество для подготовки к предстоящему учебному году.
Однако МО РФ как государственная структура не имеет права организовывать и проводить гуманитарные акции и благотворительные мероприятия. Поэтому, чтобы провернуть такую операцию, оборонное ведомство России собирается привлечь стороннюю организацию в качестве ряженого тамады. И в качестве таковой выбрана «администрация» оккупированного Крыма, которая сама существует на дотации из федерального центра и переживает не лучшие времена, которые в ближайшее время станут только хуже.
Примечательно, что, по просьбе представителей МО РФ, во избежание международного резонанса и осуждения данное мероприятие не будет освещаться российскими федеральными СМИ. По крайней мере – пока.
Нежелание МО РФ светиться с новой «гуманитарной акцией» в медиа также связано с негативной реакцией в российском обществе на «гуманитарные вояжи» военного ведомства в Италии, Венесуэле и Сербии. При этом, как известно, во всех указанных странах данные акции преследовали не гуманитарные, а совсем другие цели.
Оккупационным властям Крыма предоставляется возможность попиариться на «гуманитарной помощи братскому сирийскому народу», но без указания настоящего организатора акции — МО РФ.
Этот выбор не случаен. Это еще одна заготовка для размывания факта оккупации. Ранее «гуманитарную помощь» из Крыма хотели доставить в Италию, разыграв вокруг этого целый спектакль. Выглядела эта манипуляция откровенно жалко и вызвала у итальянцев только раздражение.
Фото с сайта ИС
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