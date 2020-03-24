Кримчанам розповіли як вступити до українських вишів
|16:00 14.05.2020
|Крым
Представництво президента України в Автономній республіці Крим спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини розповіли, як абітурієнтам з анексованого Криму вступити до вищих навчальних закладів материкової частини України.
Зокрема, зазначається, що вступна кампанія почнеться в серпні, пише Радіо Свобода.
Згідно з інформацією, вступити можуть ті жителі окупованого Криму, які мають загальну середню освіту, і не могли здати Зовнішнє незалежне оцінювання на материковій частині України.
Майбутнім студентам рекомендують звернутися в освітні центри «Крим – Україна», де вони зможуть здати державну підсумкову атестацію.
Раніше у МОЗ повідомили, що кількість вищих навчальних закладів, до яких випускники з окупованих територій можуть вступити за спрощеною процедурою, зросла до 91.
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