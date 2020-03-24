Представництво президента України в Автономній республіці Крим спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини розповіли, як абітурієнтам з анексованого Криму вступити до вищих навчальних закладів материкової частини України.

Зокрема, зазначається, що вступна кампанія почнеться в серпні, пише Радіо Свобода.

Згідно з інформацією, вступити можуть ті жителі окупованого Криму, які мають загальну середню освіту, і не могли здати Зовнішнє незалежне оцінювання на материковій частині України.

Майбутнім студентам рекомендують звернутися в освітні центри «Крим – Україна», де вони зможуть здати державну підсумкову атестацію.

Раніше у МОЗ повідомили, що кількість вищих навчальних закладів, до яких випускники з окупованих територій можуть вступити за спрощеною процедурою, зросла до 91.