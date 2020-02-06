Україна посідає друге місце в переліку країн-імпортерів вина з Грузії.

Про це повідомляє bpn.ge, передає УНН.

Так, на першому місці серед країн-імпортерів грузинського вина знаходиться Росія, куди за 3 місяці цього року було завезено напою на 26,3 млн дол.

На другому — Україна, яка за три місяці цього року імпортувала вина на 5,09 млн дол.

Третє місце займає Польща з показником в 2,9 млн дол.

Загалом, за три місяці цього року Грузія поставила на експорт вина на 44,2 млн дол.

В умовах карантинних заходів, Україна зменшила імпорт вина у 2 рази.

Таким чином, збуваються прогнози експертів, які напередодні анонсували ймовірні труднощі з імпортом іноземного алкоголю, а також стверджували, що “українці будуть переходити на вітчизняний і доступніший алкоголь”, пише видання.