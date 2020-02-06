Україна стала другим за обсягами імпортером грузинських вин
|15:30 14.05.2020
|Украина
Україна посідає друге місце в переліку країн-імпортерів вина з Грузії.
Про це повідомляє bpn.ge, передає УНН.
Так, на першому місці серед країн-імпортерів грузинського вина знаходиться Росія, куди за 3 місяці цього року було завезено напою на 26,3 млн дол.
На другому — Україна, яка за три місяці цього року імпортувала вина на 5,09 млн дол.
Третє місце займає Польща з показником в 2,9 млн дол.
Загалом, за три місяці цього року Грузія поставила на експорт вина на 44,2 млн дол.
В умовах карантинних заходів, Україна зменшила імпорт вина у 2 рази.
Таким чином, збуваються прогнози експертів, які напередодні анонсували ймовірні труднощі з імпортом іноземного алкоголю, а також стверджували, що “українці будуть переходити на вітчизняний і доступніший алкоголь”, пише видання.
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