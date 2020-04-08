COVID-19: Понад 60 тисяч членів екіпажів застрягли на 91 круїзному судні у водах США
|15:00 14.05.2020
|Украина
Близько 61,1 тисячі членів екіпажів в даний час застрягли на борту 91 круїзного судна у водах і портах США через карантинні обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
Про це повідомляє CNN з посиланням на дані берегової охорони, пише Укрінформ.
«Берегова охорона здійснює моніторинг 23 круїзних кораблів, які закріплені у водах США, на борту приблизно 13 200 членів екіпажу, і 24 круїзних судна, пришвартованих в портах США, на борту яких приблизно 14 400 членів екіпажу", - заявив представник берегової охорони Баррі Лейн.
Крім того, зазначається, що у водах США перебувають додаткові 44 круїзних судна з приблизно 33 500 членами екіпажу.
Пасажирів на них немає.
Багато круїзних суден застрягли через правила, встановлені Центрами США з контролю та профілактики захворювань після спалахів, які відбулися на кораблях.
У світі станом на ранок 14 травня COVID-19 діагностували у 4 429 744 осіб, з них 298 174 людини померли, 1 659 791 особа одужала.
Ще на цю тему:
Іранський корабель Konarak затонув через невдалу мінну кладку, а не від удару ракети, – джерело
МЗС: У Мексиці знайшли мертвим українського моряка. Шукають родичів
Нефтяной танкер горит в порту в Индонезии
Фрегат ВМС Ирана нанес ракетный удар по дружественному судну - 19 человек погибло / Фото, видео
В Україну повернулися 170 моряків, які “застрягли” у німецькому порту через карантин
Команда контейнеровоза с украинцами спасла лодку с мигрантами и нажила себе неприятности / Фото
Пірати біля берегів Беніну напали на судно і викрали українця
Власник затонулого в Одесі танкера запевнив генпрокурора що найближчим часом забере судно
Два теплохода столкнулись в порту Ростова-на-Дону