Близько 61,1 тисячі членів екіпажів в даний час застрягли на борту 91 круїзного судна у водах і портах США через карантинні обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані берегової охорони, пише Укрінформ.

«Берегова охорона здійснює моніторинг 23 круїзних кораблів, які закріплені у водах США, на борту приблизно 13 200 членів екіпажу, і 24 круїзних судна, пришвартованих в портах США, на борту яких приблизно 14 400 членів екіпажу", - заявив представник берегової охорони Баррі Лейн.

Крім того, зазначається, що у водах США перебувають додаткові 44 круїзних судна з приблизно 33 500 членами екіпажу.

Пасажирів на них немає.

Багато круїзних суден застрягли через правила, встановлені Центрами США з контролю та профілактики захворювань після спалахів, які відбулися на кораблях.

У світі станом на ранок 14 травня COVID-19 діагностували у 4 429 744 осіб, з них 298 174 людини померли, 1 659 791 особа одужала.