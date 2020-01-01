В ходе весенней призывной кампании новобранцев, у которых обнаружат коронавирус, поместят в изоляторы, оборудованные на сборных пунктах.

Об этом в интервью Красной звезде заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, пишет Военное.РФ.

"Алгоритм действий при обнаружении у призывников коронавирусной инфекции в военных комиссариатах отработан, на сборных пунктах субъектов Российской Федерации подготовлены специальные изоляторы", – рассказал он, добавив, что все призывные пункты оснащены бесконтактными термометрами, медицинскими масками для призывников.

"Каждый призывник сразу же после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование", – пояснил Валерий Герасимов. На медицинский осмотр молодого человека отправят только после отрицательного результата на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Официально весенний призыв в российские Вооруженные силы начался 1 апреля, но из-за распространения COVID-19 военкоматы начали прием новобранцев только 12 мая, а отправка в войска ожидается после 20 мая. В эту кампанию, которая традиционно продлится до 15 июля, планируется отправить на службу 135 тысяч призывников.