ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» (КССРЗ) выполнит ремонт сухогруза «Волгоград», принадлежащего ЧАО «Черкасский речной порт».

На слип предприятия поднято самоходное судно «Волгоград» для проведения очередного докового ремонта под наблюдением Регистра судоходства Украины, — сообщило издание Порты Украины со ссылкой на пресс-службу КССРЗ.

Сухогруз «Волгоград» проекта 559М построен на Киевском ССРЗ в 1967 году.

На минувшей неделе КССРЗ спустил на воду после ремонта несамоходное сухогрузное судно Т-313, принадлежащее ФГУ «Днепровский район Госгидрографии».

Киевский судостроительно-судоремонтный завод специализируется на строительстве и ремонте судов длиной до 120 метров, доковым весом до 1,8 тыс тонн. Предприятие выпускает сложные металлоконструкции, горно-обогатительное оборудование, осуществляет ремонт силовых агрегатов.

Фото: kssrz.com.ua