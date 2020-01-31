Киевский ССРЗ отремонтирует сухогруз «Волгоград» / Фото
|14:00 14.05.2020
|Украина
ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» (КССРЗ) выполнит ремонт сухогруза «Волгоград», принадлежащего ЧАО «Черкасский речной порт».
На слип предприятия поднято самоходное судно «Волгоград» для проведения очередного докового ремонта под наблюдением Регистра судоходства Украины, — сообщило издание Порты Украины со ссылкой на пресс-службу КССРЗ.
Сухогруз «Волгоград» проекта 559М построен на Киевском ССРЗ в 1967 году.
На минувшей неделе КССРЗ спустил на воду после ремонта несамоходное сухогрузное судно Т-313, принадлежащее ФГУ «Днепровский район Госгидрографии».
Киевский судостроительно-судоремонтный завод специализируется на строительстве и ремонте судов длиной до 120 метров, доковым весом до 1,8 тыс тонн. Предприятие выпускает сложные металлоконструкции, горно-обогатительное оборудование, осуществляет ремонт силовых агрегатов.
Фото: kssrz.com.ua
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