Концессионное соглашение на сумму 57,5 ​​млн. евро, которое включает в себя право на использование и эксплуатацию пристани для яхт Алимос в южной части Афин, было подписано в среду, 13 мая, на срок 40 лет.

Стоимость соглашения составляет не менее 177 миллионов евро, включая авансовый платеж, ежегодный концессионный сбор и распределение доходов, выраженные в процентах от годового оборота пристани для яхт. Это первый процесс концессионного тендера, запущенный HRADF в отношении пристани для яхт. Предпочтительный инвестор появился в процессе электронного аукциона, создавая конкурентную среду для предложений и прозрачности торгов, пишет издание Русские Афины.

Концессию подписали министр финансов Христос Стайкурас, министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис и министр туризма Харис Теохарис, а также исполнительный председатель греческого государственного приватизационного фонда HRADF (или TAIPED) Арис Ксенофос и руководитель исполнительный директор компании Public Properties Стефанос Властос. От имени концессионера сделку подписали Яннис Морайтис, генеральный директор компании Development of New Alimos Marina Concession Single Member SA, и Георгиос Сирианос, генеральный директор Aktor Concessions SA.

Пристань для яхт Алимос является одной из самых важных в Греции и одной из самых больших в Восточном Средиземноморье. Ее сухопутная часть занимает площадь около 210 000 м2, в то время как площадь морской пристани составляет около 428 000 м2, включая причальный бассейн общей площадью 240 000 м2. Пристань Алимос в настоящее время предлагает 1100 причалов для прогулочных катеров и яхт различных размеров. Она в значительной степени удовлетворяет потребности швартовки на яхтенном рынке Афин.

В течение следующих пяти лет Aktor Concessions SA продолжит инвестиции в размере 50 миллионов евро, благодаря которым пристань для яхт Алимос будет развиваться, чтобы стать главным туристическим портом. Помимо модернизации существующей портовой инфраструктуры по стоянке/ремонту судов, мероприятия по развитию также будут включать восстановление площади марины путем строительства различных объектов общей площадью 18 500 м2. Цель состоит в том, чтобы создать центр туризма и отдыха, включающий зеленые зоны и променадные территории, зоны для досуга и рестораны, гостиничные объекты, офисы, детские площадки, мероприятия на свежем воздухе и так далее.

Ожидается, что, благодаря запланированным инвестициям, пристань Алимос будет дополнительно развивать конкретную область прибрежного фронта Аттики, способствуя продвижению Афинской Ривьеры от Фалиро до Эллинико.

Фото с сайта Русские Афины