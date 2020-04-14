Российский «Газпром» получил 306 миллиардов рублей убытка за квартал

13:20 14.05.2020   Россия

Обрушение цен и спроса на газ в Европе впервые в истории сделали «Газпром» убыточным по российским стандартам бухгалтерского учета.

По итогам первого квартала компания, имеющая монопольное право на экспорт российского трубопроводного газа, получила 306 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, посчитал «Интерфакс» на основе данных по чистым активам «Газпрома» в базе СПАРК, пишет finanz.ru.

Эта цифра учитывает результаты только головной компании группы «Газпром», в отличие от стандартов МСФО, которые включают прибыль и убытки дочерних предприятий.

Отчет по МСФО «Газпром» опубликовал пока только за четвертый квартал прошлого года. В нем компания сообщила о падении выручки на 16%, показателя EBIDTA - на 53%, а чистой прибыли более чем вдвое - до 165 млрд рублей. Бюджет «Газпрома» превратился в «дыру» с кассовым разрывом на 186 млрд рублей.

Зимой - в традиционно лучший период «Газпрома», когда спрос на газ максимальный, - положение компании ухудшилось: газовые котировки покатились вниз к минимумам с середины 2000х, а продажи в ЕС упали на 20%.

Вторым, нокаутирующим ударом по балансу компании стала девальвация рубля: из 3,7 триллиона рублей долга «Газпрома» 85% номинировано в иностранной валюте. Эти обязательства выросли почти на 20% вместе с курсом доллара и евро.

В 2020 году сам «Газпром» прогнозирует падение экспорта газа на 16%, до 167 млрд кубометров, а цен - на треть по сравнению с прошлым годом, до 133 долларов за тысячу кубов.

В результате компания может потерять до 20 млрд долларов экспортной выручки, оценивает Райффайзенбанк.



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