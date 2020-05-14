Голландський танкер, побудований у Миколаєві, ввели в експлуатацію / Фото

13:00 14.05.2020   Николаев

Голландська верф VEKA Shipbuilding WT B.V. завершила дооснащення танкера-хімовоза, який збудували в Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі у 2019-му році.

Танкер довжиною 100 метрів було збудовано на замовлення голландської компанії Burando Maritime Services. Танкер дедвейтом у 5320 тонн оснащений насосною системою, яка складається з семи насосів Bornemann потужністю 250 м3/годину кожний, передає Національний Промисловий Портал

Закладка танкера відбулась 10 липня 2018 на миколаївській верфі SMG ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод». Будівництво тривало протягом 8 місяців. У березні минулого року танкер спустили на воду та відправили в Нідерланди на верф VEKA для дооснащення. Того ж самого дня у Херсоні ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» спустив на воду такий самий танкер, який був введений в експлуатацію  в січні. В лютому на Херсонському суднобудівному заводі спустили на воду третій танкер, а 12 березня заклали четвертий танкер для голландської компанії VEKA Shipbuilding WT B.V.

Фото з сайту НПП



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