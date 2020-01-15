В оккупированном Крыму археологи возобновят незаконные раскопки с 18 мая

12:40 14.05.2020   Крым

В оккупированном Россией Крыму археологи смогут приступить к незаконным раскопкам уже с 18 мая.

Об этом сообщил ТАСС председатель Совета министров оккупированного Крыма  Юрий Гоцанюк.

"С 18 мая будет разрешено проводить научные исследования и разработки. Это касается и археологических экспедиций крымских ученых. Пока в республике действует режим повышенной готовности, к работам смогут приступить только крымские археологи, поскольку все приезжие у нас, согласно указу главы республики, направляются в обсерватор на 14 дней. Работа иногородних археологических экспедиций будет возможна после снятия ограничительных мер", - сообщил Гоцанюк.

Он отметил, что археологи должны будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора по мерам предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. По его словам, археологи выполняют необходимую работу по обследованию территорий под строительство важных для Крыма объектов инфраструктуры и социальной сферы.

По данным Государственного комитета по охране культурного наследия оккупированного Крыма, в настоящее время на территории аннексированного полуострова насчитывается 2 280 объектов археологического наследия и 30 объектов археологического наследия федерального значения. 



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