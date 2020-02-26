Українські журналістки подали скарги до ЄСПЛ на рішення ФСБ заборонити їм в’їзд у Крим

12:20 14.05.2020   Крым

Українська журналістка Олена Савчук і фотограф Аліна Смутко подали скарги до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) на рішення ФСБ Росії заборонити їм в’їзд на територію окупованого Криму. 

Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини Сергій Заєць.

«Ці справи цікаві тим, що, по-перше, ставлять питання про порушення свободи слова в контексті численних заяв про те, що Росія не допускає журналістів на окуповану територію і приховує те, що там відбувається. Тобто ця історія про заборону на в’їзд – це вже не просто гучні заяви, а конкретний факт. І ці заборони не можуть мати під собою ніяких інших підстав, крім як журналістська діяльність Олени та Аліни», – зазначив адвокат.

За його словами, розглядаючи скарги журналісток, ЄСПЛ доведеться відповісти на питання про територіальну приналежність Криму.

«Свобода пересування – це право, яке гарантоване другою статтею четвертого протоколу Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Це право гарантоване кожному, хто на законних підставах перебуває на території країни в межах цієї країни. У цих скаргах, крім іншого, ставиться питання про свободу пересування. Йдеться про те, що Росія забороняє громадянам України заїжджати на окуповану територію цієї країни. Таким чином, розглядаючи ці скарги Європейського суду, доведеться давати відповідь на питання: «Чий Крим?». Іншими словами, суду доведеться відповісти: в цих випадках друга стаття четвертого протоколу Конвенції, застосовується чи ні?» – пояснив адвокат.

Заєць також зазначив, що позиція Росії в суді швидше за все буде такою, що для збереження громадської безпеки та порядку потрібно обмежувати присутність журналістів на окупованій території.

Відзначимо, що до заборони на в’їзд до анексованого Криму Олена Савчук та Аліна Смутко зокрема співпрацювали з редакцією Крим.Реалії.

У листопаді 2018 року російська ФСБ до 2028 року заборонила українській журналістці Олені Савчук відвідувати Крим і сусідню Росію. Вона розповіла, що їй заборонили в’їзд згідно з пунктом 1 частини 1 статі 27 Федерального закону про порядок виїзду і виїзду з Росії ( «З метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров’я населення»).

В 2019 році в’їзд на окупований півострів заборонили фотографу Аліні Смутко.



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