На «Чонгаре» возобновил работу центр админуслуг для крымчан

12:00 14.05.2020   Крым

На КПВВ «Чонгар» на административной границе с Крымом возобновил работу Центр предоставления административных услуг для жителей оккупированного полуострова.

Об этом сообщается на сайте Херсонской облгосадминистрации, пишет Центр журналистских расследоваий.

Центр админуслуг будет работать с соблюдением необходимых противоэпидемических требований в условиях пандемии коронавируса.

В центре готовы предоставить административные услуги социального и земельного направлениий, зарегистрировать бизнес и недвижимость, оформить ID-карту или заграничнй паспорт.

Для этого предлагается записаться на прием через терминал самообслуживания и оплатить админуслуги или с помощью мини-очереди записаться дистанционно на прием через сайт: prda.cherg.net

Ранее центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» приостановили работу на период действия карантина из-за коронавируса.



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