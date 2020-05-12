В России при взрыве на военном полигоне погибли люди

11:45 14.05.2020   Россия

Несколько человек погибли при взрыве на территории Юргинского общевойскового полигона в Кузбассе.

Как пишет ghall.com, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

“В понедельник (13 мая - BSNews) на территории Юргинского военного полигона произошёл взрыв, предположительно, снаряда. Есть несколько погибших”, – передало агентство слова собеседника. Число жертв источник не сообщил.

Юргинский общевойсковой полигон является крупнейшим центром испытаний вооружения и боевой техники, тактических учений в Центральном военном округе. Его общая площадь составляет порядка 30 тысяч гектаров.



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