Проблемы на европейском газовом рынке, где рухнули спрос и цены, а избыток газа в хранилищах достиг исторического рекорда, продолжают сыпаться на «Газпром» как из рога изобилия.

Вслед за провалом проекта Nord Stream 2, который попал под санкции США и не получил регуляторных льгот от Федерального сетевого агентства Германии, под ударом оказался ключевой действующий трубопровод для экспорта газа в ЕС, пишет ghall.com.

17 мая истекает контракт на транзит российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа», которая ежегодно качает 33 млрд кубометров, или почти пятую часть всех поставок в Евросоюз.

Транзитное соглашение было заключено в 1990-х, когда «Газпром» и польская PGNiG создали совместное предприятие EuRoPol GAZ, где каждой компании принадлежит 48%.

Продлевать договор Варшава не планирует – об этом оператор польской газотранспортной системы Gaz System объявил еще прошлым летом. Отныне мощности трубопровода будут продаваться на многочисленных аукционах.



Это означает, что расходы «Газпрома» на транзит через Польшу возрастут, говорит аналитик BloombergNEF в Лондоне Анна Борисова.

«Аукционы на мощности, которые регулируются правилами ЕС, заменят долгосрочное соглашение о транзите», – поясняет она.

С мая в Польше вступил в силу новый Сетевой кодекс, в который уже заложено повышение тарифа на прокачку. Основной целью новых правил является повышение доходов от транзита, объяснял Gaz System ранее.

На прошлой неделе компания продала только 80% мощностей газопровода «Ямал-Европа» на третий квартал. Аукционы на май и июнь до сих пор не состоялись. Gaz System обещает провести их позднее в этом месяце.

Польша использует около 18 млрд кубометров газа в год, из которых 10 млрд – закупает у России по долгосрочному контракту. Он истекает в 2022 году и продлевать его Варшава не планирует. На замену российскому газу придет норвежский, а также импорт СПГ.

В настоящий момент Польша строит трубы-коннекторы со Словакией, Литвой и Данией в рамках проекта Baltic Pipe.

Повышение платы за транзит ударит по бюджету «Газпрома», который уже трещит по швам из-за резкого падения цен на газ. В апреле на спот-рынке газовые котировки в Европе опускались до 60 долларов за тысячу кубометров. Это ниже, чем например, в Ленинградской области (63 доллара) или Южной федеральном округе России (67 долларов), отмечают эксперты Центра энергетики «Сколково». Физические объемы экспорта при этом упали на 20%.

Прошлый год «Газпром» закончил с отрицательным денежным потоком в размере 190 млрд рублей – настолько расходы на капитальные стройки превысили поступления от операционной деятельности.

В этом году дыра в бюджете компании может увеличиться в разы. Чтобы свести концы с концами, «Газпрому» придется занять около 10 млрд долларов, прогнозирует Fitch.