Экспорт зерновых с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 — июнь 2020) по состоянию на 13 мая составил 51,959 млн тонн против 43,773 млн тонн на соответствующую дату 2018-2019 МГ.

Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пишет издание Порты Украины.

В частности, экспорт кукурузы составил 27,204 млн тонн против 25,125 млн тонн годом ранее, пшеницы — 19,347 млн тонн против 14,489 млн тонн, ячменя — 4,727 млн тонн против 3,416 млн тонн.

Кроме того, муки экспортировано 304,5 тыс. тонн против 253,4 тыс. тонн годом ранее, в том числе пшеничной — 302,5 тыс. тонн против 252,3 тыс. тонн.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых в 2018-2019 МГ достиг рекордных 49,743 млн тонн. В том числе экспорт кукурузы составил 29,82 млн тонн, пшеницы — 15,57 млн тонн, ячменя — 3,59 млн тонн.

Экспорт зерновых в 2017-2018 МГ составил 39,3 млн тонн, в 2016-2017 МГ — 43,8 млн тонн.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт зерновых культур (товарная группа УКТВЭД 10) в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 36,1% — до 56,713 млн тонн, в денежном выражении — на 33,1%, до $9,637 млрд.