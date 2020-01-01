Логистические и железнодорожные операторы в период карантинных ограничений значительно расширили сеть маршрутов контейнерных поездов, связывающих Азию и Европу.

Об этом сообщает издание Порты Украины со ссылкой на российские СМИ.

По информации Nikkei Asian Review, DHL удвоила мощность контейнерных сервисов между Азией и Европой на фоне растущего спроса на перевозку химикатов, автозапчастей, бытовой электроники и других товаров. Китайская компания Shandong Hi-speed Group запустила новый маршрут Цзинань—Гамбург, швейцарская Hupac Group — маршрут Сиань—Варшава, австрийская RCL — маршруты Хэфэй—Дуйсбург и Сиань—Линц.

Через Дуйсбург, ключевой хаб Германии, обслуживающий железнодорожный трафик в/из Китая, за первую неделю апреля прошло 50 поездов против 35-40 до начала пандемии. По данным австралийского аналитической сервиса Asia Pacific Connex, ставки на железнодорожную перевозку стабильны и составляют около 24 центов за килограмм.

Для сравнения: ставки нетто на авиаперевозки из аэропорта Франкфурта в Китай в начале марта в среднем составляли €3 ($3,24) за килограмм, по данным гонконгского аналитического сервиса TAC Index. К прошлой неделе ставки снизились до €0,94 за килограмм. Ставки на перевозки в Европу пока так не снижаются. Доставка одного килограмма из аэропорта Шанхай Пудун во Франкфурт обходится в более 70 юаней ($10) по сравнению с менее 20 юаней год назад.

Высокие ставки являются следствием дефицита провозных мощностей. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, мощности на пассажирских рейсах, на которые до кризиса приходилась примерно половина международных грузовых авиаперевозок, были сокращены на 95%, а предлагаемые сервисы работают нестабильно.

Это способствовало росту спроса на железнодорожные перевозки. «Вызванная пандемией волатильность ставок делает трансконтинентальные железнодорожные перевозки более привлекательными», — сказал советник базирующейся в Брюсселе ассоциации операторов автомобильно-железнодорожных комбинированных перевозок UIRR Никкей Акос Эрсек.

По оценкам главы Asia Pacific Connex Андре Уилера, себестоимость интермодальной перевозки стандартного 20-футового контейнера из Сианя в Великобританию составляет около $4,5 тыс. Субсидии китайских властей позволили операторам железнодорожных сервисов предлагать ставки до $3 тыс. за TEU. Сейчас спрос растет, а субсидии сокращаются, в результате, ставки выросли до $4320 за TEU.

Для сравнения: доставка одного TEU из Китая в Великобританию морским транспортом обходится в $1250 за TEU. Однако из-за карантинных ограничений и связанного с ними падения спроса маршрутная сеть и вместимость на сервисах морских линий были значительно урезаны. По оценкам инвестиционного банка Jefferies, совокупные мощности на рынке морских контейнерных перевозок сократились за время кризиса почти на 30%.

Напомним, в России протестировали систему онлайн-мониторинга транзита грузов из Европы и Азию через морпорты