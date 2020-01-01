Начальника Одесской таможни задержали по подозрению в получении взятки, но вопрос еще решается / Видео
|08:20 14.05.2020
|Одесса
Сотрудники СБУ и ГБР задержали по подозрению в получении взятки начальника Одесской таможни Михаила Грибанова.
Эту информацию «Думской» подтвердили источники в прокуратуре.
Спецоперация прошла в Черноморске Одесской области.
Сейчас чиновник, который проработал на этом посту всего три месяца, находится в изоляторе временного содержания. К слову, в 2012 году он уже фигурировал в уголовном производстве, связанном с контрабандой электроники.
Во всех подразделениях Одесской таможни проводятся следственные действия. По данным издания, вместе с Грибановым задержали еще нескольких сотрудников ведомства.
Позже издание сообщило, что Грибанову инкриминируют получение 1800 долларов.
В Офисе генпрокурора официально подтвердили, что ДБР произвело задержание на Одесской таможне. Правда, пока речь идет только о и.о. начальника отдела одного из таможенных постов, который получил часть неправомерной выгодны в размере 1300 долларов. Причастность к преступлению руководства всей Одесской таможни «проверяется».
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