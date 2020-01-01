На пакет економічних заходів, запроваджених турецьким урядом в умовах світової пандемії коронавірусу для підтримки економіки та бізнесу, вже пішло 240 млрд турецьких лір (в еквіваленті 34,4 млрд доларів США).

Про це заявив міністр казначейства та фінансів Туреччини Берат Альбайрак, повідомляє Укрінформ.

"Загальна вартість наших заходів із захисту економічної стабільності досягла 240 млрд турецьких лір. Ця сума становить близько 5% ВВП", - сказав міністр.

Він висловив упевненість, що Туреччина успішно подолає кризу, зокрема, виходячи з того, що її показники багато в чому кращі, ніж в інших країн світу.

"Якщо за прикладом інших країн врахувати загальний економічний ефект від держпідтримки, то ця цифра сягає 525 млрд турецьких лір (75 млрд доларів США), або 11% ВВП", - сказав міністр.

Як повідомлялося, 18 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про формування пакету підтримки економіки обсягом 100 млрд лір. Зокрема, йшлося про відтермінування виплат за позиками та зменшення податкового навантаження в окремих секторах. 16 квітня парламент Туреччини ухвалив закон про зменшення наслідків впливу пандемії на економічне та соціальне життя країни.