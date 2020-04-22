Пассажиропоток в аэропорту оккупированного Симферополя на майские праздники снизился в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, пишет Крыминформ.

«Пассажиропоток в международном аэропорту Симферополь за майские праздники по сравнению с прошлым годом сократился на 93%, или в 14 раз. С 1 по 11 мая аэропорт в среднем принимал 418 и отправлял 378 пассажиров в сутки», – привели данные в пресс-службе.

Антирекорд по пассажиропотоку на майские праздники зафиксирован 7 мая. «В этот день был принят 261 пассажир, что в 20 раз меньше, чем в 2019 году», – добавили в пресс-службе.

Месяц назад рекордное падение пассажиропотока было зафиксировано в аэропорту Симферополь на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. На тот период пассажиропоток уменьшился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.