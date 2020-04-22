Пассажиропоток в аэропорту Симферополя на майские праздники снизился в 14 раз
|09:00 14.05.2020
|Крым
Пассажиропоток в аэропорту оккупированного Симферополя на майские праздники снизился в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, пишет Крыминформ.
«Пассажиропоток в международном аэропорту Симферополь за майские праздники по сравнению с прошлым годом сократился на 93%, или в 14 раз. С 1 по 11 мая аэропорт в среднем принимал 418 и отправлял 378 пассажиров в сутки», – привели данные в пресс-службе.
Антирекорд по пассажиропотоку на майские праздники зафиксирован 7 мая. «В этот день был принят 261 пассажир, что в 20 раз меньше, чем в 2019 году», – добавили в пресс-службе.
Месяц назад рекордное падение пассажиропотока было зафиксировано в аэропорту Симферополь на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. На тот период пассажиропоток уменьшился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Ще на цю тему:
Инфекционное отделение ялтинской горбольницы превратят в госпиталь для больных COVID-19
Добро пожаловать, COVID-19: В Крыму не будут тестировать на коронавирус "толпы" въезжающих туристов
COVID-19: "Суд" в Крыму закрыл первое предприятие за нарушение санитарных требований
В Крыму за сутки 7 новых случаев заражения COVID-19, двое скончались
В Крыму назвали невыполнимыми рекомендации по работе здравниц
Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до начала лета
За сутки в Крыму COVID-19 выявлен у 9 человек