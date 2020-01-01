Два ребенка по вине пьяного сотрудника ДПС пострадали в аварии в Севастополе

08:40 14.05.2020   Севастополь

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника дорожно-постовой службы управления ГИБДД оккупированного Севастополя, который, будучи в нетрезвом состоянии, допустил ДТП. 

Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по оккупированном Крыму и Севастополю Ольга Постнова, в аварии пострадали две малолетние девочки, пишет Крыминформ.

«Ночью 11 мая текущего года сотрудник полиции, будучи в нетрезвом состоянии, двигался на автомобиле Infiniti по Камышовому шоссе в сторону 5-го километра Балаклавского шоссе. Выехав на полосу встречного движения, он совершил столкновение с автомобилем Nissan. В результате ДТП пострадали две девочки в возрасте восьми и девяти лет, находившиеся в салоне автомобиля Nissan», – сообщила Постнова.

Она отметила, что детей с тяжелыми травмами доставили в больницу, где оказали своевременную помощь. Обстоятельства произошедшего были установлены во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по оккупированным Крыму и Севастополю. Сейчас назначены соответствующие экспертизы. «Подозреваемый задержан. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», – добавили в следственном комитете.

Мужчине инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом в состоянии опьянения. Как сообщила пресс-служба управления МВД по оккупированному Севастополю, после проведения служебной проверки виновника ДТП уволили из органов внутренних дел, а его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.

 



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