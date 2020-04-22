Крымские оккупанты насчитали 500 работающих в условиях эпидемии отелей
|09:40 14.05.2020
|Крым
Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по оккупированному Крыму выявили на полуострове полтысячи объектов размещения, которые работают несмотря на пандемию коронавируса и запрет деятельности.
Об этом сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов на заседании "штаба по ситуации с COVID-19", пишут Новости Крыма.
«Вчера налоговая выявляла средства размещения, работающие «в тени». Звонили, спрашивали «Бронируете номера?» – «Бронируем». До 500 «партизан», которые в курортной сфере работают и принимают заявки на размещение. Выясняется же все просто, по телефону: «туристов принимаете?» – «принимаем». Все, уже можно собираться и ехать», - сказал Сергей Аксенов.
Сообщается, что 5 мая на аннексированном полуострове была проведена проверка по факту деятельности некоторых объектов размещения. Было проверено 85 средств размещения в Симферополе, Евпатории, Алуште, Феодосии и Ялте. Нарушения были выявлены в отеле «Надежда» в Алупке. Против владельцев было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Наказание предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей.
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