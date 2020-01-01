Міжнародне авіасполучення з 22 травня не відновиться — Мінінфраструктури

15:21 13.05.2020   Украина

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що з 22 травня не буде відновлене міжнародне авіасполучення.

Про це заявив очільник відомства Владислав Криклій, повідомляє кореспондент hromadske.

Міністр закликав не купувати квитки, які продають деякі авіакомпанії.

«Розумію, що там доступні, привабливі ціни, але потім, у подальшому вони будуть, у кращому випадку, обмінюватись на ваучери і фактично полетіти ніхто не зможе», — зазначив Криклій.

Він також нагадав, що інші країни закрили кордони для іноземних громадян.

«Ви прилітаєте і на кордоні вам кажуть «повертайтесь додому». Все, квиток згорів. Я не розумію того драйву з придбанням цих квитків. Наразі це не актуально», — наголосив міністр.

Він наголосив, що необхідно дочекатись офіційних повідомлень, щодо того, з якими країнами відновлене сполучення.

«Саме головне, з якого моменту ці міжнародні сполучення відкриються і тоді вже, будь ласка, купуйте квитки», — зауважив Криклій.

Нагадаємо, у Мінінфраструктури заявили, що авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень, вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки що не йдеться.



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