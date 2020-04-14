У середу, 13 травня, під час засідання Ради міністрів окупованого Криму "голова" Міністерства екології та природних ресурсів півострова Геннадій Нараєв заявив, що проводиться ліквідація Опукського і Казантипського заповідників.

"Прийнято рішення ліквідувати державну бюджетну установу природний заповідник "Опукський". Аналогічна інформація по природному заповіднику "Казантипський", - повідомив Нараєв, повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Відзначається, що таке рішення прийнято з метою нібито оптимізації управління підвідомчими установами, і в зв'язку з створенням ФГБУ "Об'єднана дирекція особливо охоронюваних природних територій "Заповідний Крим".