Окупанти ліквідували два природних заповідника в Криму
|15:01 13.05.2020
|Крым
У середу, 13 травня, під час засідання Ради міністрів окупованого Криму "голова" Міністерства екології та природних ресурсів півострова Геннадій Нараєв заявив, що проводиться ліквідація Опукського і Казантипського заповідників.
"Прийнято рішення ліквідувати державну бюджетну установу природний заповідник "Опукський". Аналогічна інформація по природному заповіднику "Казантипський", - повідомив Нараєв, повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.
Відзначається, що таке рішення прийнято з метою нібито оптимізації управління підвідомчими установами, і в зв'язку з створенням ФГБУ "Об'єднана дирекція особливо охоронюваних природних територій "Заповідний Крим".
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