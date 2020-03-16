Вірменія продовжить режим НС на місяць
|14:41 13.05.2020
|Армения
Уряд Вірменії планує продовжити режим надзвичайного стану, яке завершується 14 травня.
Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає Sputnik.Агмепіа, пише РБК-Україна.
За словами прем'єра, незважаючи на продовження режиму НС, уряд не буде повертати економічні та інші обмеження.
При цьому він зазначив, що у Вірменії не дотримуються протиепідемічні норми, так як щодня в країні фіксують понад 100 нових захворювань.
За інформацією вірменських ЗМІ, продовження надзвичайного стану планується на місяць.
Зазначається, що станом на 13 травня у Вірменії підтверджено 3718 випадків коронавіруса, з них 180 осіб захворіли вчора.
Нагадаємо, з 4 травня в Вірменії в рамках ослаблення карантинних обмежень були відкриті магазини, ресторани і бари, а також відновилося виробництво, і скасували обмеження на пересування, незважаючи на зростання нових захворювань коронавірусом.
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