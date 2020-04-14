В умовах коронавірусної інфекції сім'я фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Іззета Абдуллаєва сама передає йому засоби індивідуального захисту, оскільки в СІЗО їх не видають.

Про це Кримськотатарському Ресурсному Центру повідомила його дружина Гузель.

"Проблеми зі здоров'ям все ті ж. Перехворів не раз ГРВІ, був огляд лікаря, який крім жарознижуючих, нічим допомогти не може. В умовах пандемії ніяких засобів захисту не видають. Температуру не міряють. Ми самі передали маску йому", - розповіла дружина.

Нагадаємо, що 27 березня 2019 року російські силовики в окупованому Криму провели масові обшуки в 26 будинках кримських татар. У деяких активістів вилучили літературу, яку, за даними "Кримської солідарності", силовики самі і підкинули. Крім книг і брошур, у людей вилучали телефони, планшети, ноутбуки, паспорта.

Силовики поводилися грубо. Повідомляється, що вони застосовували фізичну силу щодо затриманих. У будинки заходили у взутті. Адвокатів, які приїхали на місце проведення обшуків, не допускали до підзахисних.

За результатами було затримано 20 осіб, яких підозрюють в причетності до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". 28 березня затримали ще трьох кримськотатарських активістів, в будинках яких в їх відсутність були проведені обшуки. 27-28 березня окупаційний суд заарештував всіх 23 затриманих після обшуків кримськотатарських активістів. Їм обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Згодом всім фігурантам "справи" неодноразово продовжували термін арешту