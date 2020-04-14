Оккупанты усилят ЧФ РФ корветами, патрульными и ракетными кораблями

14:01 13.05.2020   Крым

Главнокомандующий ВМФ государства-оккупанта адмирал Николай Евменов в поздравлении моряков с Днем Черноморского флота России отметил, что «в самой ближайшей перспективе» ЧФ РФ пополнится серией из 6 патрульных кораблей, 3 корветами и малыми ракетными кораблями.

Об этом сообщается на сайте минобороны РФ, передает Флот2017.

В поздравлении оккупант подчеркнул, что «Черноморский флот находится на этапе активного оснащения и развития. Этот процесс продиктован логичной необходимостью не допустить угроз в адрес России с морских направлений на юге».

По словам Адмирала Николая Евменова «буквально в самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160. Надводная составляющая Черноморского флота, также, пополнится в ближайшее время тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, серией малых ракетных кораблей проекта 22800».

«Процесс оснащения Черноморского флота новейшими кораблями и системами вооружения будет вестись в соответствии с важностью задач по обеспечению безопасности государства на южном направлении», — отметил оккупант.

Евменов отметил важность дальнейшего развития береговой инфраструктуры, судоремонта и судостроения, чтобы ЧФ РФ был «сбалансированным и самодостаточным по составу сил и средств».

По словам главкома ВМФ РФ Евменова, ЧФ имеет практический опыт «в действиях против террористов на территории Сирийской Арабской Республики» и является важным элементом постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

 



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