У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус

13:45 13.05.2020   Румыния

Влада Румунії почала закривати новинні сайти, які поширювали неправдиву інформацію, пов'язану з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Закриття передбачено в рамках указу про надзвичайний стан, який введено з середини березня. Першим став сайт stiridemoment.ro, на якому в одній із статей неправдиво зазначалося, що мережі супермаркетів Kaufland, Auchan, Metro, Carrefour і Lidl були закриті через пандемію.

17 березня на цьому ж сайті було опубліковано статтю під назвою "Уряд таємно готує мегаоперацію із доставки румунів з-за кордону в країну".

Міністерство внутрішніх справ, посилаючись на обидві історії, зажадало закриття сайту. Обидві статті були широко поширені в соціальних мережах.

26 березня, через місяць після виявлення першого випадку COVID-19 в Румунії, інший сайт, bpnews.ro, був закритий на тій підставі, що він поширював інформацію, достовірність якої була спростована владою. У статті стверджувалося, що румунська вакцина "Polidin" "вбиває коронавірус".

Також 26 березня було прийнято аналогічне рішення щодо сайту breackingnews.xyz. Однак сайт, створений на російській платформі, все ще працював після запиту про його закриття, незважаючи на прохання влади про його повного блокування.

7 квітня сайт cohortaurbana.ro був також закритий для публікації статей, таких як "SARS, біотероризм і засоби масової інформації", опублікованих 28 березня, і "Росія стурбована близькістю американських біологічних лабораторій поблизу своїх кордонів" 30 березня.

10 квітня настала черга сайту blacktopics.wordpress.com через декілька статей, що зв'язують технологію COVID-19 з технологією 5G.

14 квітня сайти r.news-romania24.xyz і news-romania24.xyz також були закриті. За словами влади, така стаття, як "Це офіційно! Італія, Німеччина, Франція закривають свої кордони на два роки", дезінформували румун за кордоном, що вони не можуть повернутися в країну. Інша стаття, опублікована на цих сайтах, називається: "Росія приходить на допомогу Румунії. Російська армія буде боротися з коронавірусом в Румунії".

Видання зазначає, що список закритих сайтів довший, але загальне враження таке, що жоден з сайтів не піддавався несправедливому переслідуванню з боку влади, і неясно, чи будуть рішення оскаржені в суді.



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