Поляки получили последнее разрешение на строительство газопровода в обход России
|13:30 13.05.2020
|Россия
Правительство Швеции одобрило строительство морского участка трубопровода Baltic Pipe, по которому с октября 2022 года природный газ из норвежского континентального шельфа будет поступать в Польшу, сообщил польский оператор Gaz-System, строящий газопровод вместе с датской компанией Danish Energinet SOV.
Это разрешение было заключительным, и теперь проект Baltic Pipe вступил в фазу реализации, передает ubr.ua.
"Мы очень рады получить разрешение на строительство от правительства Швеции и ценим бесперебойную обработку нашей заявки. Это решение показывает, что правительство Швеции признает важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского союза в контексте укрепления сотрудничества между странами ЕС, а также, прежде всего, независимости от поставок природного газа из России", – отметил глава Gaz-System Томаш Стемпень.
По трубопроводу можно будет транспортировать в Польшу ежегодно по 10 млрд куб. м топлива и 3 млрд куб. м – из Польши в Данию. Его протяженность в исключительной экономической зоне Швеции составит около 85 км. В целом длина подводной части трубопровода, который будет проложен по дну Балтийского моря, будет около 275 км. Ранее проект получил все необходимые разрешения польских и датских властей.
Работы будет выполнять итальянская компания Saipem. По плану они должны начаться во второй половине 2020 года, а прокладка труб в море запланирована на лето 2021 года.
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