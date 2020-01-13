Український Ан-124 привіз медичний вантаж до Польщі в рамках програми НАТО
|13:15 13.05.2020
|Украина
Український вантажний літак Ан-124-100 "Руслан" доставив до Польщі медичний вантаж в рамках програми стратегічних перевезень SALIS під егідою НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.
Літак прибув до Вроцлава 11 травня і привіз 56 тонн медичних захисних екранів для обличчя і захисних костюмів для підтримки зусиль Польщі по боротьбі з пандемією COVID-19.
Зафрахтований SALIS літак Ан-124 вилетів з Тяньцзіня, Китай, і це була третя місія SALIS на запит Міністерства національної оборони Польщі. Всього в рамках цієї програми в Польщу було перевезено 170 тонн медикаментів.
"Союзники і партнери по НАТО солідарні в боротьбі з пандемією COVID-19. Через НАТО країни допомагають один одному рятувати життя. Стратегічний повітряний транспорт для термінового медичного обладнання - це одна з багатьох можливостей, які ми використовуємо для розв'язання загальної проблеми", - сказала прессекретар НАТО Оана Лунгеску.
Це одинадцята місія, виконана SALIS на підтримку союзників по НАТО. Програма SALIS забезпечує гарантований доступ до п'яти великих українських літаків Ан-124. Контракт з Antonov Logistics також передбачає доступ до літаків Ан-22, Ан-225 і Іл-76.
Ще на цю тему:
Три авіакомпанії планують відновити рейси з України
Україна запропонувала угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС
В 2019 году пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 18,5%
Авиакомпания Jonika Airlines будет летать из Одессы в Афины / Фото
Іноземна компанія планує купити літаки "Антонова" і зайти на український ринок перевезень - Криклій
МВС: У 2020 році Україна отримає 10 французьких гелікоптерів
Літак флагмана українського легкого літакобудування встановив світовий рекорд / Фото
МВС України замовило 13 літаків ДП "Антонов"