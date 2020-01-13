Український вантажний літак Ан-124-100 "Руслан" доставив до Польщі медичний вантаж в рамках програми стратегічних перевезень SALIS під егідою НАТО .

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

Літак прибув до Вроцлава 11 травня і привіз 56 тонн медичних захисних екранів для обличчя і захисних костюмів для підтримки зусиль Польщі по боротьбі з пандемією COVID-19.

Зафрахтований SALIS літак Ан-124 вилетів з Тяньцзіня, Китай, і це була третя місія SALIS на запит Міністерства національної оборони Польщі. Всього в рамках цієї програми в Польщу було перевезено 170 тонн медикаментів.

"Союзники і партнери по НАТО солідарні в боротьбі з пандемією COVID-19. Через НАТО країни допомагають один одному рятувати життя. Стратегічний повітряний транспорт для термінового медичного обладнання - це одна з багатьох можливостей, які ми використовуємо для розв'язання загальної проблеми", - сказала прессекретар НАТО Оана Лунгеску.

Це одинадцята місія, виконана SALIS на підтримку союзників по НАТО. Програма SALIS забезпечує гарантований доступ до п'яти великих українських літаків Ан-124. Контракт з Antonov Logistics також передбачає доступ до літаків Ан-22, Ан-225 і Іл-76.