В Сакской районной больнице обнаружен крупный очаг заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщила во время заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19 глава управления Роспотребнадзора по оккупированных Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, среди заболевших большое количество медиков, передают Крым.Реалии.

«По городу Саки выявлено 22 новых случая в терапевтическом отделении, которое было закрыто на обсервацию, – это семь пациентов и 15 медицинских работников. Итого с 10 мая в обсервации находилось 56 человек, из них 40 медработников и 16 пациентов. У всех вновь выявленных вчера людей симптоматики по COVID-19 нет, все случаи безсимтопмные, заражение произошло до начала обсервации», – отмечает Пеньковская.

По ее словам, всех оставшихся медиков переведут в обсерватор, а пациентов – в специальные боксы в инфекционное отделение.

Как отметила Пеньковская, в больнице Алушты также есть новые заражения медиков.

«Очаг по Алуште, который тянется с апреля – там зарегистрировано два новых случая у медработников, которые до этого были выведены в обсерватор. На сегодняшний день положительные результаты выявлены по этому очагу уже у 15 медработников. Ситуация имела место быть ввиду нарушения противоэпидемического режима внутри отделения. Теперь эта цепочка не прекращается по окончания инкубационного периода», – пояснила Пеньковская.

На текущий период в Крыму зарегистрировано 239 случаев коронавирусной инфекции.

24 из них завезены из-за границы, 21 – из России. Умерли двое, еще у двоих причины смерти не определили, однако у них был ранее диагностирован COVID-19. Выздоровевших за весь период – 78 человек. В Севастополе – 129 заражений коронавирусом, двое пациентов умерли.