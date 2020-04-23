В России за сутки выявлено 10 028 заразившихся коронавирусом, всего — 242 271
|12:45 13.05.2020
|Россия
За последние сутки в России зарегистрировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах. Накануне прирост составил 10 899 человек. Общее количество заразившихся достигло 242 271.
Умерло за последние сутки 96 человек, общее число погибших достигло 2212. Выздоровел 4491 человек, за все время — 48 003, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, передает Коммерсантъ.
Больше всего новых случаев:
в Москве — 4703 (всего — 126 004),
в Московской области — 962 (23 662),
в Санкт-Петербурге — 435 (8485),
в Нижегородской области — 271 (5358),
в Свердловской области — 135 (2298).
Среди новых заболевших в Москве:
41,7% — от 18 до 45 лет;
33,3% — от 46 до 65 лет;
11% — от 66 до 79 лет;
5,4% — старше 80 лет;
8,6% — дети.
Напомним, 11 мая президент Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода. Ограничения сохраняются для людей старше 65 лет, продолжит действовать и запрет на массовые мероприятия. Президент также озвучил перечень мер поддержки населения и бизнеса.
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