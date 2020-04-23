За последние сутки в России зарегистрировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах. Накануне прирост составил 10 899 человек. Общее количество заразившихся достигло 242 271.

Умерло за последние сутки 96 человек, общее число погибших достигло 2212. Выздоровел 4491 человек, за все время — 48 003, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, передает Коммерсантъ.

Больше всего новых случаев:

в Москве — 4703 (всего — 126 004),

в Московской области — 962 (23 662),

в Санкт-Петербурге — 435 (8485),

в Нижегородской области — 271 (5358),

в Свердловской области — 135 (2298).

Среди новых заболевших в Москве:

41,7% — от 18 до 45 лет;

33,3% — от 46 до 65 лет;

11% — от 66 до 79 лет;

5,4% — старше 80 лет;

8,6% — дети.

Напомним, 11 мая президент Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода. Ограничения сохраняются для людей старше 65 лет, продолжит действовать и запрет на массовые мероприятия. Президент также озвучил перечень мер поддержки населения и бизнеса.