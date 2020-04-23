В России за сутки выявлено 10 028 заразившихся коронавирусом, всего — 242 271

12:45 13.05.2020   Россия

За последние сутки в России зарегистрировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах. Накануне прирост составил 10 899 человек. Общее количество заразившихся достигло 242 271.

Умерло за последние сутки 96 человек, общее число погибших достигло 2212. Выздоровел 4491 человек, за все время — 48 003, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, передает Коммерсантъ.

Больше всего новых случаев:

в Москве — 4703 (всего — 126 004),
в Московской области — 962 (23 662),
в Санкт-Петербурге — 435 (8485),
в Нижегородской области — 271 (5358),
в Свердловской области — 135 (2298).

Среди новых заболевших в Москве:

41,7% — от 18 до 45 лет;
33,3% — от 46 до 65 лет;
11% — от 66 до 79 лет;
5,4% — старше 80 лет;
8,6% — дети.

Напомним, 11 мая президент Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода. Ограничения сохраняются для людей старше 65 лет, продолжит действовать и запрет на массовые мероприятия. Президент также озвучил перечень мер поддержки населения и бизнеса.



Ще на цю тему:

08:45 13.05.2020
Санкції проти Росії не заважають надавати їй гумдопомогу для боротьби з коронавірусом - ЄС
14:41 07.05.2020
Росія - на п’ятому місці за кількістю хворих на Covid-19. Вона обійшла Німеччину та Францію
12:45 07.05.2020
Пропаганда РФ змінює акцент з коронавірусу на Україну - дослідження
17:41 05.05.2020
Хакери з Росії, Ірану і КНР намагаються викрасти дані про вакцину від COVID-19 - The Guardian
14:41 05.05.2020
Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч
19:30 04.05.2020
Больных коронавирусом в Москве начнут размещать в павильонах «Сокольников» и ВДНХ
12:20 04.05.2020
Более 3 тысяч заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
13:41 29.04.2020
Епідемія в Росії. Встановлено антирекорд смертності за добу
19:41 27.04.2020
Пандемія коронавірусу: Китай відмовився вивозити своїх громадян з Росії, інфікованих COVID-19
13:41 27.04.2020
Россия обогнала Китай по числу заболевших Covid-19
12:41 23.04.2020
За прошедшие сутки в России 42 человека умерли от COVID-19
09:45 23.04.2020
У Росії місця в лікарнях для хворих на COVID-19 закінчаться за 3-4 тижні – мер Москви
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
10:20 06.05.2020
Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 13.05.2020
Церкви Греції знову відкриються для вірян з 17 травня
09:45 12.05.2020
Туристичний сезон у Греції готуються відкрити 1 липня
16:00 08.05.2020
Греція пропонує "безпечний коридор" для подорожей з країн, які впоралися з коронавірусом
12:30 08.05.2020
Вооруженные силы Греции получат в лизинг беспилотник «Херон»
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 12.05.2020
МВФ опубликовал скорректированные показатели по бюджету Грузии на 2020 год
17:00 08.05.2020
Грузія викликає посла в Україні для консультацій через призначення Саакашвілі
15:45 07.05.2020
Грузія планує відкритись для іноземних туристів з 1 липня
11:20 06.05.2020
Отложенные из-за коронавируса учения НАТО пройдут в Грузии в 2021 году
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:40 08.05.2020
Конституционный суд Молдовы признал незаконным соглашение о займе у России
08:40 08.05.2020
Пророссийский политик готовит в Молдове акцию протеста в виде “церковной службы”
12:20 06.05.2020
ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 13.05.2020
Поляки получили последнее разрешение на строительство газопровода в обход России
12:45 13.05.2020
В России за сутки выявлено 10 028 заразившихся коронавирусом, всего — 242 271
11:45 13.05.2020
У Росії ОМОН затримав і відвіз у психлікарню шамана, який обіцяв “вигнати” Путіна
10:45 13.05.2020
США вилучили поставлені Росією апарати ШВЛ після пожеж в російських лікарнях
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 13.05.2020
Іранський корабель Konarak затонув через невдалу мінну кладку, а не від удару ракети, – джерело
15:00 12.05.2020
Туреччина знову введе комендантську годину для боротьби з коронавірусом
08:40 12.05.2020
Фрегат ВМС Ирана нанес ракетный удар по дружественному судну - 19 человек погибло / Фото, видео
20:30 08.05.2020
Турция направила в Украину помощь для борьбы с пандемией / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
16:01 13.05.2020
ATR призывает украинские телеканалы 18 мая запустить метроном в память жертв депортации крымскотатарского народа
15:21 13.05.2020
Міжнародне авіасполучення з 22 травня не відновиться — Мінінфраструктури
15:01 13.05.2020
Окупанти ліквідували два природних заповідника в Криму
14:21 13.05.2020
"В умовах пандемії ніяких засобів захисту не видають" - дружина політв'язня Іззета Абдуллаєва
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд