До конца текущей недели специалисты военно-строительного комплекса Минобороны оккупантов завершат строительство так называемого «многофункционального медцентра» или проще — военного инфекционного госпиталя.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на минобороны РФ, передает Флот2017.

В сообщении оборонного ведомства оккупантов говорится о высокой степени строительной готовности объекта, о завершении внешних и внутренних отделочных работ, проведении благоустройства территории, установке мебели и монтаже медоборудования.

Медцентры будут оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе томографами, аппаратами УЗИ и ИВЛ.

«Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения», — уточнили в минобороны РФ.

Отметим, что на стройплощадке военного инфекционного госпиталя в бухте Омега введена обсервация. Разбит палаточный городок. Заболевшие коронавирусом строители госпитализированы. Но строительство не прекращалось.

Строительство ведут военнослужащие военно-строительного комплекса Минобороны РФ и инженерных подразделений ЧФ РФ. Госпиталь рассчитан на 60 коек. Площадь застройки — более 3 тыс. кв.м. Плановая дата сдачи объекта — 15 мая. Работы ведутся в две смены, задействованы 700 человек.