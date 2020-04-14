Миноброны оккупантов завершает строительство военного госпиталя в аннексированном Севастополе
|12:30 13.05.2020
|Крым
До конца текущей недели специалисты военно-строительного комплекса Минобороны оккупантов завершат строительство так называемого «многофункционального медцентра» или проще — военного инфекционного госпиталя.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на минобороны РФ, передает Флот2017.
В сообщении оборонного ведомства оккупантов говорится о высокой степени строительной готовности объекта, о завершении внешних и внутренних отделочных работ, проведении благоустройства территории, установке мебели и монтаже медоборудования.
Медцентры будут оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе томографами, аппаратами УЗИ и ИВЛ.
«Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения», — уточнили в минобороны РФ.
Отметим, что на стройплощадке военного инфекционного госпиталя в бухте Омега введена обсервация. Разбит палаточный городок. Заболевшие коронавирусом строители госпитализированы. Но строительство не прекращалось.
Строительство ведут военнослужащие военно-строительного комплекса Минобороны РФ и инженерных подразделений ЧФ РФ. Госпиталь рассчитан на 60 коек. Площадь застройки — более 3 тыс. кв.м. Плановая дата сдачи объекта — 15 мая. Работы ведутся в две смены, задействованы 700 человек.
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