Оккупанты опасаются нехватки мест в обсерваторах из-за роста больных COVID-19
|12:15 13.05.2020
|Крым
Подконтрольное России "министерство курортов и туризма" оккупированного Крыма должно ускориться с открытием нового обсерватора в евпаторийском санатории «Победа» из-за роста числа заражений коронавирусом на полуострове.
Сейчас в обсерваторах – 50 свободных мест, сообщила "вице-премьер" аннексированного Крыма Елена Романовская на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19, передает Крым.Реалии.
«У нас прибывают дополнительные группы лиц из-за рубежа, мы уже видели список по этим группам, обсерваторы будут быстро наполняться. С учетом того, что у нас появляются очаги по коронавирусной инфекции по больницам, считаю, что все же врачи, у которых не подтверждается коронавирус, должны находиться в обсерваторе, а не внутри самой больницы, чтобы дальше это не распространялось. Поэтому нам необходимы дополнительные места», – пояснила Романовская.
На прошлой неделе сообщалось, что в оккупированной Евпатории санаторий «Победа» готовятся перевести в режим обсерватора.
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