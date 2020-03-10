Російський ОМОН затримав і відвіз в психіатричну лікарню якутського шамана Олександра Габишева, який минулого року пішки йшов до Москви, щоб “вигнати” з Кремля президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН.

Як повідомив виданню юридичний координатор опозиційної групи “Відкрита Росія” Олексій Прянишников, 12 травня щонайменше 20 офіцерів спецпідрозділу поліції вторглися в будинок Габишева в місті Якутську.

За словами Прянишникова, Габишева забрали з дому босого і в наручниках. Також затримані двоє соратників шамана, хоча причину затримання не повідомляють, додав він.

Перед цим до будинку Габишева приходили люди, які представлялися лікарями і хотіли протестувати його на коронавірус, повідомив Прянишников.

Адвокат Габишева Ольга Тимофеєва повідомила виданню, що поліція сказала їй, що Габишева повезли в психіатричну лікарню. Вона наголосила, що в Росії нікого не можуть відправити до психлікарні без санкції суду.

Габишев став відомим навесні 2019 року, коли пішки вирушив у Москву для проведення обряду вигнання президента Росії Володимира Путіна з Кремля.

Він був затриманий із залученням спецназу 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Він став підозрюваним у кримінальній справі про заклики до екстремізму. З Габишева взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза, зроблена на замовлення слідства, визнала Габишева неосудним.

Після цього Габишев намагався відновити похід і обіцяв зробити це знову в червні. Кримінальну справу проти нього припинили на час епідемії. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала його в’язнем сумління.