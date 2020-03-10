У Росії ОМОН затримав і відвіз у психлікарню шамана, який обіцяв “вигнати” Путіна

11:45 13.05.2020   Россия

Російський ОМОН затримав і відвіз в психіатричну лікарню якутського шамана Олександра Габишева, який минулого року пішки йшов до Москви, щоб “вигнати” з Кремля президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН

Як повідомив виданню юридичний координатор опозиційної групи “Відкрита Росія” Олексій Прянишников, 12 травня щонайменше 20 офіцерів спецпідрозділу поліції вторглися в будинок Габишева в місті Якутську.

За словами Прянишникова, Габишева забрали з дому босого і в наручниках. Також затримані двоє соратників шамана, хоча причину затримання не повідомляють, додав він.

Перед цим до будинку Габишева приходили люди, які представлялися лікарями і хотіли протестувати його на коронавірус, повідомив Прянишников.

Адвокат Габишева Ольга Тимофеєва повідомила виданню, що поліція сказала їй, що Габишева повезли в психіатричну лікарню. Вона наголосила, що в Росії нікого не можуть відправити до психлікарні без санкції суду.

Габишев став відомим навесні 2019 року, коли пішки вирушив у Москву для проведення обряду вигнання президента Росії Володимира Путіна з Кремля.

Він був затриманий із залученням спецназу 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Він став підозрюваним у кримінальній справі про заклики до екстремізму. З Габишева взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза, зроблена на замовлення слідства, визнала Габишева неосудним.

Після цього Габишев намагався відновити похід і обіцяв зробити це знову в червні. Кримінальну справу проти нього припинили на час епідемії. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала його в’язнем сумління.



Ще на цю тему:

09:45 07.05.2020
ООН: у Лівії воюють від 800 до 1200 російських найманців із «групи Вагнера»
18:00 06.05.2020
В Великобритании опубликовали исследование российской экспансии в соседние государства
13:41 05.05.2020
РФ відреагувала на присудження Пулітцерівської премії NYT за статті про режим Путіна
08:45 02.05.2020
РПЦ: зображення Путіна в головному храмі Збройних сил Росії не буде
12:45 29.04.2020
Компанія Nord Stream 2 нічого не знає про юридичні кроки проти неї
12:45 15.04.2020
Макрон сподівається отримати згоду Путіна на пропозицію про глобальне припинення вогню найближчим часом
15:41 07.04.2020
Росія заявила, що Трамп "хоче захопити інші планети"
18:45 24.03.2020
Польща спростувала російський фейк про заблоковані літаки РФ з допомогою для Італії
10:45 18.03.2020
Путін підписав указ про голосування щодо змін до конституції РФ, які “обнулять” його каденції
08:30 12.03.2020
В Росії прийняли закон про визнання українців та білорусів “носіями російської мови”
17:30 10.03.2020
Держдума підтримала "обнулення" президентських термінів Путіна
15:41 10.03.2020
Депутатка Держдуми запропонувала обнулити президентські строки Путіна
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
10:20 06.05.2020
Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 13.05.2020
Церкви Греції знову відкриються для вірян з 17 травня
09:45 12.05.2020
Туристичний сезон у Греції готуються відкрити 1 липня
16:00 08.05.2020
Греція пропонує "безпечний коридор" для подорожей з країн, які впоралися з коронавірусом
12:30 08.05.2020
Вооруженные силы Греции получат в лизинг беспилотник «Херон»
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 12.05.2020
МВФ опубликовал скорректированные показатели по бюджету Грузии на 2020 год
17:00 08.05.2020
Грузія викликає посла в Україні для консультацій через призначення Саакашвілі
15:45 07.05.2020
Грузія планує відкритись для іноземних туристів з 1 липня
11:20 06.05.2020
Отложенные из-за коронавируса учения НАТО пройдут в Грузии в 2021 году
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:40 08.05.2020
Конституционный суд Молдовы признал незаконным соглашение о займе у России
08:40 08.05.2020
Пророссийский политик готовит в Молдове акцию протеста в виде “церковной службы”
12:20 06.05.2020
ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 13.05.2020
Поляки получили последнее разрешение на строительство газопровода в обход России
12:45 13.05.2020
В России за сутки выявлено 10 028 заразившихся коронавирусом, всего — 242 271
11:45 13.05.2020
У Росії ОМОН затримав і відвіз у психлікарню шамана, який обіцяв “вигнати” Путіна
10:45 13.05.2020
США вилучили поставлені Росією апарати ШВЛ після пожеж в російських лікарнях
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 13.05.2020
Іранський корабель Konarak затонув через невдалу мінну кладку, а не від удару ракети, – джерело
15:00 12.05.2020
Туреччина знову введе комендантську годину для боротьби з коронавірусом
08:40 12.05.2020
Фрегат ВМС Ирана нанес ракетный удар по дружественному судну - 19 человек погибло / Фото, видео
20:30 08.05.2020
Турция направила в Украину помощь для борьбы с пандемией / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
16:01 13.05.2020
ATR призывает украинские телеканалы 18 мая запустить метроном в память жертв депортации крымскотатарского народа
15:21 13.05.2020
Міжнародне авіасполучення з 22 травня не відновиться — Мінінфраструктури
15:01 13.05.2020
Окупанти ліквідували два природних заповідника в Криму
14:21 13.05.2020
"В умовах пандемії ніяких засобів захисту не видають" - дружина політв'язня Іззета Абдуллаєва
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд